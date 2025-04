Irmã de Freddie Mercury luta para recuperar itens vendidos por ex do músico

Recentemente, a ex do cantor decidiu colocar à venda alguns itens do vocalista do Queen. Este fato teria desagradado Kashmira. "Ela ficou triste ao pensar que alguns de seus pertences sentimentais não estariam com seus entes queridos", afirmou uma fonte ao The Sun.

Diante disso, a irmã de Freddie, junto de seu filho Jamal Zook, deram lances anônimos nos itens que foram vendidos pela casa de leilões Sotheby's. Kashmira não queria que Mary soubesse que ela era a responsável por trás dos lances.

Após uma "visita anônima" para avaliar os itens que gostaria de adquirir, Kashmira encarregou seu assistente de participar do leilão. "Quando chegou a hora do leilão, o assistente pessoal de Kashmira foi pessoalmente à Sotheby's e falou com ela por telefone o tempo todo", afirmou a fonte.

Ainda de acordo com o The Sun, a irmã de Freddie Mercury separou uma enorme quantia para recuperar as peças. Ela teria comprado um jukebox Wurlitzer Modelo 850 por cerca de R$ 3,1 milhões um colete com retratos dos seis gatos do cantor por R$ 1,1 milhões.

Dentre os itens adquiridos por ela, também estava uma jaqueta feita para o aniversário de 39 anos de Freddie, que custou certa de R$ 3,4 milhões. Kashmira ainda teria comprado oito páginas de rascunho da letra da música "Killer Queen" por cerca de R$ 2,1 milhões, um vaso Daum Persimmons por aproximadamente R$ 170 mil e um moletom da Nike por R$ 308 mil.