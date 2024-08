Valesca Popozuda diz gostar de brinquedo erótico: 'Melhor do que um homem'

Amo vibradores, tenho vários, perdi as contas. Do lado da minha cama deve ter uns cinco. E debaixo deve ter uma mala cheia. Eu era rata de sex shop. Valesca Popozuda

A cantora disse que com o uso dos brinquedos eróticos, descobriu o gosto pelo sexo anal. "Amo fazer sexo anal. Fui descobrindo que eu tinha esse desejo... Mas a pessoa tem que me conquistar na cama para ganhar. Não é com qualquer um que pratico."