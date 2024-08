'É Assim Que Acaba' é inspirado em história real do passado da autora

Colleen pediu permissão à mãe para escrever o livro. "Disse a ela que queria escrever para mulheres como ela. E para todas as pessoas que não entendiam muito bem o que elas passavam. Eu era uma dessas pessoas."

Primeira agressão de Ryle foi igual à primeira vez que pai de Hoover bateu na esposa. No livro, o personagem pega uma travessa do forno sem luvas e queima as mãos. Lily acha graça da situação, e o marido dá um tapa no rosto dela.

A próxima coisa que minha mãe percebeu foi que ele havia batido com tanta força, que ela voou pelo chão da cozinha.

Mãe também perdoou o marido várias vezes. "As desculpas e o arrependimento eram críveis o suficiente para que dar uma segunda chance doesse menos que o deixar e ficar com o coração partido. Ele mostrava remorso repetidamente e prometia nunca fazer de novo."

Pais se divorciaram quando Hoover tinha três anos, assim como Lily decide quando a filha com Ryle nasce. "Todas as memórias do meu pai desde então são boas. Ele nunca perdeu a paciência comigo ou minhas irmãs, apesar de ter feito inúmeras vezes com minha mãe."