No Bial, Beatriz Souza homenageia avó após 2 medalhas em Paris: 'Heroína'

Splash teve acesso exclusivo de parte da entrevista de Bia na atração da Globo. A atleta também fez questão de exaltar a mãe, Solange Souza, e o pai, Poscedônio Souza, por toda luta para não deixar faltar nada em sua infância.

"Meus pais sempre trabalharam muito para não deixar faltar nada dentro de casa [...], sempre tive um pilar de grandes exemplos; de guerreiros dentro de casa, que me ensinou que tudo é possível [...]", conta.

Carreira de Beatriz Souza no judô começou após o pai levá-la para praticar o esporte para "queimar energia". "Meu pai me levou no judô aos 7 anos porque eu tinha muita energia para gastar. Já fazia natação, dança, e ainda assim tinha energia. E eu me encantei pelo judô logo de cara [...], deu uma semana que já estava de kimono no tatame treinando."

Ainda na conversa com Pedro Bial, Beatriz Souza explica os golpes dados em Paris, detalha alguns termos do judô e conta que estuda administração EAD. Ela também revela que está curtindo férias de duas semanas do judô antes de voltar a treinar para a competição em Los Angeles.

O Conversa com Bial vai ao ar de segunda a sexta no GNT, às 23h30, e na madrugada da Globo, após o Jornal da Globo.