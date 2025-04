Violentada, Roxelle ganha ajuda de dois anjos em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (10) de "Volta por Cima" (Globo), Roxelle briga com Gerson. Em seguida, Sebastian e Gigi contam para Rodolfo o que aconteceu com a moça.

Gigi tenta ajudar e é impedido de visitar Roxelle, que por sua vez tenta enfrentar Gerson, mas infelizmente não consegue.

Ao final, Yuki sugere que ela e Gigi denunciem Gerson à polícia.