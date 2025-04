Mãe de Vinícius repercute fala sobre bissexualidade e cita 'coragem'

Após ver a cena, a mãe do baiano afirmou que apoia as decisões do filho. "Mesmo com todos os medos que sempre tivemos com relação às frustrações que isso poderia trazer para eles, sempre estivemos aqui para apoiar as decisões deles", afirmou em entrevista ao Gshow.

Vinícius nunca poderia ser uma decepção para nós. Como filho, mesmo estando longe principalmente nessa última mudança para São Paulo, sempre se fez presente. Vinícius cresceu rodeado de amor e cuidado Marlene, em entrevista ao Gshow

Marlene pontuou que sente "muito orgulho" de Vinícius, e que ele foi corajoso ao falar sobre o assunto. "O homem que ele é e está em constante construção só me orgulha enquanto mãe e me mostra que estou cumprindo bem o meu dever. Tenho muito orgulho do meu filho sobretudo agora. Ele só mostra a coragem e a vontade de ser quem é".

Ela agradeceu a Delma e Guilherme pelo acolhimento, e disse que gostaria de ter dito ao filho naquele momento que ele é "muito amado, abençoado e ungido por Deus". "Espero que ele tenha sentido um pouco do amor que temos por ele naquele abraço. Tenho muita gratidão por eles enxergarem e acolherem o meu filho como ele é", disse. "Ele é motivo de orgulho para nós, e que jamais estará sozinho —e que, independente do que o mundo diga ou faça, ele sempre terá para onde voltar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.