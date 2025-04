Oito atores da versão original de 'Vale Tudo' podem ser vistos em 'Tieta'

A primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988 na Globo, trouxe um elenco estelar, com veteranos e novos talentos. Alguns deles estiveram também na novela "Tieta", que foi ao ar no ano seguinte, em 1989, e que agora é exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Splash listou os artistas que fizeram os dois folhetins.

Atores de 'Vale Tudo' e 'Tieta'

Cássio Gabus Mendes foi Afonso, em "Vale Tudo", e Ricardo, em "Tieta". Filho do novelista Cassiano Gabus Mendes (1927-1993), o ator tem, hoje, 63 anos e é casado há mais de 30 anos com Lídia Brondi, um de seus pares em "Vale Tudo". Sua última novela foi o remake de "Elas por Elas" (2023).