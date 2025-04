Após renegar Maria de Fátima, Raquel ganha duas novas filhas em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quinta-feira (10) em "Vale Tudo" (Globo), Raquel vende sanduíches na praia. Sempre positiva, a empreendedora convida Daniela e Gilda para venderem sanduíche com ela, ajudando as jovens a também se erguerem na vida.

Ao final, Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia. A cena é uma das mais icônicas da novela.