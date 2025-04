Rico? Um detalhe deve mudar o final de Poliana no remake de 'Vale Tudo'

Quem também se envolve com Íris nessa versão é Jarbas (Stepan Nercessian). Na trama original, o motorista não era casado com Consuelo (Rosana Gofman) e, sim, seu irmão. Agora, Jarbas e Consuelo são um casal.

Cristina Galvão interpretou Íris em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Um detalhe deve mudar o final de Poliana: presença de Íris é incerta. O dono do bar realmente deve se tornar um empresário de sucesso ao lado de Raquel, contudo, o romance do personagem com a datilógrafa ainda não foi confirmado, tampouco o surgimento dela na história. A tia de Íris, dona Pequenina, também compôs a trama antiga, interpretada por Lourdes Mayer, mas não há indícios de sua aparição.

No remake, Poliana é assexual. O termo caracteriza a pessoa que não sente atração sexual por ninguém, independentemente do gênero. Porém, isso não quer dizer que não possa se envolver romanticamente com alguém. Dessa forma, Poliana pode ou não encontrar um par até o final da trama.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.