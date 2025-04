Virada impossível? Enquete do BBB 25 mostra brother em situação difícil

O 15º paredão do Big Brother Brasil 25 terá mais um participante eliminado na noite de hoje. Maike, Renata e Vinicius disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio.

O que diz a enquete UOL

Vinicius é o mais cotado para a eliminação, segundo a nova parcial da enquete UOL, de 12h49 (de Brasília). O baiano continua disparado na liderança com 55,32% dos votos.

A disputa de Vinicius neste paredão tem sido com Maike. O representante comercial tem se mantido na segunda colocação. No novo recorte, ele aparece com 41,79%.