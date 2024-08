'No Rancho Fundo' chega ao capítulo 100 com pedido de casamento; veja fotos

Vespertino (Thardelly Lima) ouve confissão de Deodora (Debora Bloch) Imagem: Fábio Rocha/Globo

Durante isso, no rancho fundo, Primo Cícero (Haroldo Guimarães) alerta Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) que garimpeiros ilegais tentaram invadir a Gruta Azul, mas que conseguiram capturá-los. Depois de uma discussão sobre o que fazer com eles, com direito a Zé Beltino (Igor Fortunato) querendo resolver do seu jeito, parte da família ruma para a delegacia de Floro Borromeu (Leandro Daniel) em busca de justiça e para proteger o patrimônio.

Floro Borromeu (Leandro Daniel), Zé Beltino (Igor Fortunato), Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) no capítulo 100 de 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Já na prefeitura, Sabá Bodó (Welder Rodrigues), com o apoio de Dona Escolástica (Ana Mangeth) e de um escultor, coloca em prática aquela que ele considera sua grande cartada para recuperar sua imagem desgastada e valorizar os feitos da prefeitura: fazer seu próprio busto, que deve ocupar, futuramente, a praça da cidade.

Sabá Bodó (Welder Rodrigues) com molde para o seu futuro busto Imagem: Divulgação/Globo

O prefeito chega a contratar Guilherme Tell (Rafael Saraiva). O rapaz fica responsável por escrever uns versos em homenagem ao marido de Nivalda (Titina Medeiros).