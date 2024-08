Filho de Hebe dá opinião sobre doc do SBT após criticar filme da Globo

SBT lança plataforma digital +SBT no dia 18 de agosto Imagem: Divulgação/+SBT

Plataforma do canal, que estreia oficialmente no dia 18 de agosto, vai contar com o Coleção SBT, uma espécie de franquia de documentários que tem o objetivo de contar a história da emissora. Além de Hebe, nomes como Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Gugu Liberato e Christina Rocha ganharão suas próprias séries documentais.

É uma honra muito grande. Eu fico muito feliz com um documentário feito pelo SBT, que era a casa que ela amava. Eu fui lá dar o depoimento, gravar a minha parte. Fiquei muito emocionado, fui recebido com extremo carinho. E realmente vai ser maravilhoso.

Marcello Camargo e a mãe, Hebe Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Marcello afirmou recentemente que o filme "Hebe - A Estrela do Brasil" (2019) retratou a mãe de forma que não condiz com quem de fato foi a apresentadora. Ele disse que a obra quase a retratou como "alcoólatra e vulgar".