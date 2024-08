Ícones da guitarra e do violão fazem shows pelo Brasil neste fim de semana

Já os fãs do trio inglês The Police não podem perder a chance de ver a banda-tributo Call The Police, que traz o guitarrista original, Andy Summers, em sua formação. Fã incondicional da musica brasileira, ele já gravou e dividiu o palco com artistas como Roberto Menescal e Gilberto Gil.

Call The Police, tributo ao The Police com Andy Summers, se apresenta no Rio e em São Paulo Imagem: Bill McCay/WireImage

Summers foi considerado um dos maiores guitarrista de todos os tempos pela revista "Guitar Player". Ao lado de Stewart Copeland e Sting, ele fez parte de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, The Police, com mais de 60 milhões de cópias vendidas e ganhadora de vários Grammys.

Ele é acompanhado por um baixista/vocalista e um baterista, ambos de peso e famosos no rock BR. Rodrigo Santos, do Barão Vermelho, e João Barone, dos Paralamas do Sucesso, completam o power trio que se apresenta na sexta (2), no Rio, e no sábado (3), em São Paulo.

Rodrigo Santos (Barão Vermelho), Andy Summers (The Police) e João Barone (Paralamas do Sucesso) formam o Call The Police Imagem: Divulgação Capital Moto Week