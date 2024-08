'Família É Tudo': Após terminar com Vênus, Tom se rende aos beijos de Maya

No capítulo de sábado (3), da novela "Família É Tudo" (Globo), Tom (Renato Góes) e Maya (Sabrina Petraglia) se beijam pela primeira vez.

O que vai acontecer

O skatista decide sair com a amiga quando vê um vídeo de Vênus (Nathalia Dill) com Léo (Paulo Lessa) e fica mexido. "Se ela já tá me esquecendo, tá entrando em outro relacionamento, quem sou eu pra ficar julgando? Só quero que a Vênus seja feliz, que não sofra por minha causa", desabafa ele com Maya.