Scooby diz ter levado bronca por 'má conduta' em entrevistas nas Olimpíadas

Pedro Scooby, 35, diz que levou uma bronca por sua condução das entrevistas das Olimpíadas de Paris.

O que aconteceu

O surfista explicou que sua conduta na cobertura olímpica foi repreendida. "Estou indo para a areia porque tomei esporro, que usei as minhas amizades para fazer a entrevista na água. Vou descer lá na área comum, onde fazem as entrevistas. Mas o Gabriel passou por aqui por mim, já deu valeu, falou 'estamos juntos'", detalhou.

Ao ver Medina se preparando para a competição, Scooby o chamou aos gritos, ainda enquanto estava na água. A produção da CazéTV brincou com a reação do ex-BBB: "Ele já foi proibido, mesmo assim, está chamando o Medina. Na moral, chama mesmo. Toma multa".