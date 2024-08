Ludmilla relembra gafe ao conversar em inglês com Lewis Hamilton

A artista, ao ver a mensagem do piloto, não entendeu nada e achou que ele estava sendo seco com ela. "Será que ele foi frio comigo? Mas o que tem a ver ele ser vegano? Aí, fui no meu amigo que falava inglês e mandei o print da conversa pra ele. Ele começou a me ligar de vídeo chorando de tanto rir e me falou que eu chamei o Hamilton para um 'bullfighter'. Você sabe o que é? Uma tourada! Eu não tava entendendo nada!".

No dia da corrida, Ludmilla se desculpou com o piloto e explicou o ocorrido. Em seguida, Lewis a surpreendeu e elogiou sua evolução no inglês.