'Fora' de William, tretas com Meghan: As revelações da biografia de Kate

William e Kate se casaram em 2011 Imagem: Getty Images

Antes de se casar, ela teria imposto algumas condições para ingressar na família real. Segundo o escritor, a exigência de Kate foi poder priorizar a família. "Ela [Middleton] estabeleceu algumas regras fundamentais. Os 'termos' dela foram apresentados à rainha Elizabeth e ao príncipe Charles. Kate sempre foi clara que não aceitaria a imposição de nenhuma função oficial. A prioridade, ela enfatizou, seria sempre a família", diz a publicação.

A primeira dança de Kate e William foi ao som de "You're the One That I Want", do filme clássico "Grease!". O casal dançou e cantou a música enquanto olhavam nos olhos um do outro.

Nos últimos anos, a princesa teria ajudado a reparar a relação de William e do rei Charles 3º, e é a "queridinha" do sogro. Segundo a obra, Charles vê Kate como "a filha que nunca teve", e Kate costuma chamá-lo de "vovô" no dia a dia.

O clima entre William, Kate, Meghan e Harry já era ruim antes do casamento. William quis proibir Meghan de usar joias de Diana na cerimônia. Segundo a obra, William pediu para a rainha garantir que Meghan não usaria joias de Diana no casamento. O anel de noivado de Kate, por exemplo, foi retirado do acervo de Lady Di.

Kate, William, Harry e Meghan se reúnem pela primeira vez desde a morte da rainha Elizabeth 2ª Imagem: WPA Pool/Getty Images

A princesa teria dito que caminhar com Meghan e Harry após a morte da rainha Elizabeth 2ª foi a "coisa mais difícil que já teve que fazer". "As imagens da ocasião sugeriam que o 'quarteto mágico' estava de volta, mas Catherine admitiu a um membro da família real que o mal-estar entre os casais era tamanho, que essa caminhada foi a coisa mais difícil que ela já teve que fazer."