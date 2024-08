Novo terror de Nicolas Cage é dirigido pelo filho de Norman Bates

"Longlegs - Vínculo Mortal", novo terror de Nicolas Cage que chega aos cinemas no dia 29 de agosto, foi dirigido por Oz Perkins. O diretor tem uma conexão pessoal com outro nome do terror: ele é filho de Anthony Perkins, o Norman Bates de "Psicose" (1960).

Oz é fruto do casamento de Anthony Perkins com a fotógrafa e modelo Berry Berenson.

Anthony morreu em 1992 por complicações da AIDS e só depois seu filho descobriu que ele era gay. Na época, Oz tinha 18 anos. Além da morte de Anthony, o adolescente precisou lidar com o fato de que seus pais haviam escondido esse segredo por toda a sua vida.