Mickey é monstro assassino a bordo de barco a vapor em novo filme de terror

Voltado ao terror e ao gore cômico, "Screamboat: Terror a Bordo" transforma o icônico barco a vapor em palco de uma carnificina. Na trama, um passeio noturno de barco em Nova York vira uma desesperada luta pela sobrevivência quando um rato impiedoso assume o controle da travessia. Agora, um grupo inusitado de passageiros precisa enfrentar a criatura sanguinária que tem um apetite especial por turistas desavisados.

"Screamboat: Terror a Bordo" chega ao cinema em um momento de alta desse tipo de produção, com títulos como "The Mouse Trap", também com o Mickey como protagonista assassino, e "Ursinho Pooh: Sangue e Mel".

A direção é de Steven LaMorte, de "O Malvado - Horror no Natal", sendo produzido pela Sleight of Hand Productions. Willie, o assassino, é interpretado por David Howard Thornton, o ator que deu vida ao palhaço Art na franquia "Terrifier", e o filme conta com a participação de Tyler Posey, astro da série "Teen Wolf".

"Screamboat: Terror a Bordo" chega aos cinemas no dia 1º de maio. No Brasil, o filme é distribuído pela Imagem Filmes.