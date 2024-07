Saryne: Anitta erra ao unir estética de uniforme à desvalorização do atleta

Bárbara Saryne e Leão Lobo comentaram as críticas de Anitta, 33, aos uniformes que os atletas brasileiros vão usar na abertura dos Jogos Olímpicos, em Paris.

"O look representa exatamente como o atleta é tratado no país: sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado", lamentou a cantora, por meio de suas redes sociais.

Bárbara entende que Anitta foi precipitada em relacionar dois pontos que não necessariamente se interseccionam no universo esportivo. "São questões diferentes. A desvalorização do atleta é algo que já vemos há muito tempo. Quem nos dera usar um look feio e estar sendo valorizado - mas sabemos que não é o caso", apontou a loira, no Splash Show.