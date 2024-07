'A Casa do Dragão': beijo lésbico não estava no roteiro, afirma atriz

Sonoya Mizuno, 38, falou sobre a cena em que Lady Mysaria, sua personagem de "A Casa do Dragão" (HBO), beija Rhaenyra Targaryen, papel de Emma D'Arcy, 32.

O que aconteceu

Sonoya afirmou que o trecho não estava previsto no roteiro da série. "Não estava no roteiro como um beijo. Acho que estava roteirizado como 'há apenas uma respiração entre elas' ou algo assim - e então, o que quer que aconteça seria interrompido", esclareceu ela ao portal The Wrap.

Segundo ela, a ideia do beijo partiu de Emma D'Arcy, que considerou o mais adequado aos sentimentos de sua personagem, Rhaenyra. "Ela sentiu o instinto de segurar Mysaria, de confortá-la. A partir disso, pareceu tão orgânico que levasse ao beijo."