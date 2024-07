Steve Carell fala sobre piada de The Office que ainda o incomoda até hoje

Na série, Michael Scott usa a infame piada ao ouvir qualquer frase que possa ter uma conotação sexual, transformando comentários inocentes em algo sugestivo. Todas as temporadas de "The Office" estão disponíveis para streaming na Netflix, Max e Prime Video.

The Office: um clássico da comédia

Lançada em 2005, The Office trouxe um novo formato para a comédia na TV americana, com seu estilo de documentário que capturava o cotidiano dos funcionários da Dunder Mifflin, uma empresa de papel fictícia. A série foi adaptada por Greg Daniels nos Estados Unidos e baseada na versão britânica do programa, que foi criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant.

A série teve um total de 201 episódios, durante nove temporadas, e foi aclamada pela crítica por seu humor afiado e personagens complexos. O sucesso de The Office foi refletido em sua recepção positiva e no reconhecimento com vários prêmios, incluindo cinco Emmys.

Os salários dos atores refletem o sucesso da produção, com Steve Carell, o protagonista, alcançando um salário de cerca de US$ 300.000 por episódio nas últimas temporadas.