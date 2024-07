Preta Gil desabafa sobre envelhecimento: 'A gente não foi criada para isso'

Preta Gil, 49, diz que as pessoas não foram criadas para envelhecer. A famosa detalhou sobre o processo de amadurecimento e autoaceitação com a idade.

O que aconteceu

A cantora opinou sobre o envelhecimento. "O envelhecer é natural, mas a gente não foi criada para isso! As rugas vão aparecendo, as marcas. Relutei muito para tratar meus melasmas, porque tenho um processo de autoaceitação, da vida ser assim (...). De um modo em geral, sou muito tranquila [com o amadurecimento estético], porque é inerente ao ser humano, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos enrugar o rosto", pontuou em entrevista à Quem.

Ela não descarta a realização de procedimentos estéticos, mas reforça a necessidade de se aceitar: "Não sou aquela pessoa obcecada, que fica fazendo mil procedimentos, porque acho que é importante a gente se aceitar do jeito que a gente é, para que a gente possa ter saúde mental. Porque lidar e lutar contra o tempo e lutar contra a natureza é cansativo, né?".