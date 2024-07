Morre aos 96 anos Ruth Westheimer, terapeuta sexual ícone da TV nos EUA

A terapeuta ficou conhecida por ser uma das principais defensoras da educação sexual. Com um início de carreira artística nas rádios, Ruth apresentou o programa "Sexually Speaking" (Falando Sobre Sexo, em tradução livre), em 1980, em Nova York.

Depois disso, ainda na década de 1980, Dra. Ruth foi para a televisão. Na rede Lifetime, a terapeuta apresentou "The "Dr. Ruth Show", em que também falava sobre educação sexual.

Por décadas, Dra. Ruth apareceu em vários programas da televisão norte-americana. A apresentadora é lembrada por seu sotaque alemão e por encerrar seus shows aconselhando os telespectadores a fazerem um bom sexo.

Ruth Westheimer também foi autora de livros. Foram mais de 37 publicações assinadas por ela, como "Sexo para Leigos" e "O que Toda Mulher Precisa Saber Sobre Saúde Sexual".

Dra. Ruth se tornou tão popular que teve até um jogo de tabuleiro com seu nome. Lançado em 1985, o Dr. Ruth's Game of Good Sex (O Jogo do Bom Sexo da Dra. Ruth, em tradução livre) tinha como intuito fazer perguntas relacionadas à consciência sexual um do outro. A intenção era trazer diálogos divertidos e informativos para casais.