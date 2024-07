Modelo Yasmin Domminguez morre aos 19 anos

A modelo Yasmin Domminguez morreu nesta sexta-feira (12), aos 19 anos.

O que aconteceu

O anúncio da morte foi feito pelas redes sociais da jovem. "Com imensa dor e pesar que, no dia de hoje, comunicamos a precoce partida de Yasmin. Pedimos a compreensão de todos. Referente, a família e quem desejar se despedir, fique a vontade no dia de amanhã", dizia a publicação.

O velório vai acontecer neste sábado (13). Além disso, o sepultamento também será no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro, às 15h.