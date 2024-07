'Casamento às Cegas': Polícia Civil investiga participante por estupro

Equipe de Ingrid informou que a ex-participante está "esgotada". "Todos os procedimentos necessários na esfera jurídica foram devidamente realizados e estão devidamente divulgados nos meios de comunicação para acompanhamento público. Neste momento, aguardamos o curso natural que um processo segue."

Procurado pela reportagem, Leandro Marçal não retornou o contato até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Entenda o caso

Ingrid diz ter sido abusada sexualmente por Leandro após o fim do programa. A declaração foi dada durante o reencontro dos participantes da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil".