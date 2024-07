Participante de 'No Limite' da Espanha sofre acidente grave em prova; vídeo

Um participante do "No Limite" da Espanha sofreu um acidente tenso no programa.

O que aconteceu

Atualmente, está no ar a versão "All Star", apenas com vencedores de edições anteriores do reality de aventura. Durante uma prova, dois participantes precisavam girar em um tipo de carretel gigante, fixado no mar.

Bosco Mtz-Bordiú, campeão da edição 2023, ficou preso na rotatória e foi arremessado no mar. A cena impressionou os demais participantes, que acompanhavam a disputa na areia da praia, assim como os apresentadores do programa.