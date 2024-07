Guitarrista do Radiohead está em tratamento contra doença grave, diz banda

Jonny Greenwood, guitarrista do grupo Radiohead, está em tratamento intensivo contra uma doença grave.

O que aconteceu

O artista estava em turnê com o The Smile, uma superbanda formada por integrantes de várias bandas, quando precisou ser internado às pressas. A apresentação que o músico faria nesta sexta-feira (12) foi cancelada.

O The Smile publicou uma nota oficial informando o que havia acontecido com o guitarrista. "Alguns dias atrás, Jonny ficou gravemente doente com uma infecção que precisou de tratamento hospitalar de emergência, parte dele em terapia intensiva. Fomos instruídos pela equipe médica responsável pelos cuidados de Jonny a cancelar todos os compromissos até que ele tenha tempo de se recuperar totalmente", diz o documento.