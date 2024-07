Com Lizi na berlinda, Brenno cai no choro e diz que jogo está 'pesado'

Lizi amanheceu "cansada" com as discussões de A Grande Conquista 2 (Record) e Brenno, seu aliado, chegou a chorar pensando no cenário da Zona de Risco.

O que aconteceu

Em conversa com Lizi no quarto, Brenno caiu no choro ao falar sobre a aliada estar na Zona de Risco. "Não é legal. Pra mim não é bom não. Eu sei que aqui é jogo individual, mas…", disse. "É muita coisa descabida que tô vendo".