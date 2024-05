Saiba o valor das jóias que Marina Ruy Barbosa usou no Festival de Cannes

Em um dos dias de festival, a artista apostou em um vestido Giambattista Valli e joias, feitas com rubis, e avaliadas em quase R$ 28 milhões.

No último domingo, 19, Marina cruzou o tapete vermelho do festival para assistir ao filme Horizon: An American Saga, faroeste dirigido por Kevin Costner.

Para a ocasião, ela elegeu um longo Miss Sohee e complementou o look com joias avaliadas em mais de R$ 88 milhões.

O colar, brincos e anéis, são feitos de diamantes brancos e amarelos.