Intérprete de Libras celebra apoio em palcos da Virada Cultural: 'Emoção'

Roberta Miranda teve uma companhia especial no palco da Arena Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, na programação da Virada Cultural. Flávia Cristina Mendes da Silva, 54, fez a interpretação em Libras, em tempo real, de tudo o que aconteceu no show.

Supresa no show da rainha do sertanejo. Em certo ponto da apresentação, a cantora fez algumas das interpretações ao lado de Flávia — e o público adorou.

"Foi muito especial, a Roberta é maravilhosa! Eu sou de Manaus e vim para São Paulo há um tempo", contou Flávia a Splash. Ele estará na lateral de todos os shows, alternando com outra profissional de interpretação.