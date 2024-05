Mar de celulares e adolescentes: Veigh mostra que é fenômeno na Virada

Thiago Veigh é de Itapevi, interior de São Paulo e tem apenas 22 anos. Apesar da pouca idade, ele já coleciona números gigantes nos streamings e é um dos grandes artistas do trap, um dos subgêneros do rap.

Em 2023, o trapper conquistou o 1° lugar do Spotify Charts global com o álbum "Dos Prédios Deluxe". De quebra, Veigh bateu o recorde de Anitta como maior estreia de um artista nacional no Spotify: foram 6,5 milhões de reproduções apenas no dia de lançamento.

O estudante Ricardo, 17, explicou: "Veigh fala do nosso estilo e sentimentos, entendeu? Pode reparar que até o grave do som dele é mais legal."

Veigh se apresentou na Virada Cultural de 2024 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

As milhares de luzes dos celulares esperavam captar o som ao vivo na periferia de São Paulo. Gravar "Novo balanço", "Vem desestressar" e "Loucura" nos stories de Instagram vão render likes com os amigos de escola, sem dúvida.