Vencedor de Oscar, corujas imaginárias... a Virada Cultural além dos shows

Filmes

No Centro, o espectador encontrará filmes com propostas bem opostas. No Instituto Moreira Salles e no Centro Cultural Olido ocorrerão sessões do documentário "Diálogos com Ruth de Souza" (atriz que inaugurou a presença de atrizes negras nos palcos, com mais de sete décadas de carreira), o clássico "2001: Uma Odisseia no Espaço" (de Stanley Kubrick) e até mesmo "Pobres Criaturas" (estrelado por Emma Stone e vencedor de quatro estatuetas do Oscar).

Pobres Criaturas Imagem: Divulgação

Os desenhos "Wish - O Poder dos Desejos" e "Kung Fu Panda 4" são destaques na zona leste, dentro da programação do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, assim como o longa nacional "Evidências do Amor" (lançado em abril nos cinemas).