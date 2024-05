Virada Cultural 2024 na zona oeste: veja programação de shows e horários

Os Garotin

Com quase meio milhão de ouvintes no Spotify, o trio de soul e R&B de São Gonçalo (RJ) já gravou com Caetano Veloso.

data: 19/05

horário: 16:00

Palco Tendal da Lapa

Rua Guaicurus, 1.100



Punho de Mahin

A banda nasce da cena punk paulista formada por diversos coletivos, grupos e movimentos de rebeldia artística e social que produzem música e manifestam a cultura por meio de fanzines e camisetas

data: 18/05

horário: 20:00

Natália Matos , vocalista da Punho de Mahin Imagem: Lucca Miranda



Mini Joia

Chinaina foi projetado nacionalmente pela sua banda, Sheik Tosado. Com mais de 2 décadas de carreira, já se apresentou nas mais importantes casas de shows e festivais do Brasil e está à frente da Banda Del Rey, além do projeto infantil Mini Joia, com seu filho Matheus (Teto Preto / Mamba Negra).

data: 19/05

horário: 11:00

Junio Barreto

O poeta Junio Barreto encanta seu público neste espetáculo com melodias e arranjos sofisticados, combinados com letras que revelam uma voz única, enraizada na rica tradição da literatura brasileira e sensível aos nuances do agreste e do sertão.

data: 19/05

horário: 13:00

Academia da Berlinda

São 20 anos de trajetória dançante com influência pernambucana e afro caribenha, o repertório remete aos antigos clubes de danças das décadas de 1960 e 1970.

data: 19/05

horário:15:00



Los Sebosos Postizos

Os Los Sebosos já existem há 18 anos e são conhecidos pela interpretação criativa e original da obra de Ben Jor.. O grupo também revisita a obra de Bob Marley & The Wailers.

data: 19/05

horário:17:00



Tendal da Lapa - Teatro

Rua Guaicurus, 1.100



Dona Comédia

Julieta é uma das pouquíssimas mulheres mágicas atuantes na cena brasileira, tendo ganhado destaque nos últimos anos em diversos festivais.

Data: 18/05

Horário: 19:00



Hamelete, o Cordel

O espetáculo transforma um dos mais famosos textos de Shakespeare em uma tragicomédia narrada através da estética do cordel. Ao trabalhar com a versatilidade das formas e ritmos, propõe uma leitura em que o peso da tragédia é minimizado, mas sem ausentar o aspecto reflexivo da obra. O espírito popular do texto foi mantido, bem como a caracterização de personagens femininas construídas por atores.

Data: 19/05

Horário: 14:00