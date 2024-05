Saryne: Transparência de Gracyanne contrasta muito com silêncio de Belo

Belo finalmente se manifestou sobre as fofocas envolvendo o término com Gracyanne Barbosa. Mas, apesar de ir a público, o cantor acabou por deixar uma mensagem vaga, afirma Chico Barney. "Senti falta de um posicionamento mais firme", disse o colunista no Central Splash de ontem (9).

"Acho que ele está reclamando da fama, das pessoas que querem saber da vida pessoal dele", defendeu Bárbara Saryne. "Igual ao Davi [do BBB 24]", completou Chico.

A comentarista salientou que o artista sempre teve um cuidado para preservar o relacionamento e nunca deu entrevistas falando sobre ele, mas poderia abrir uma exceção. "O que eu lamento é que a Gracyanne acabou se expondo muito. Ela foi aberta, transparente, falou o que aconteceu e foi muito julgada por isso. Quando ele não conta o lado dele, fica como se ela estivesse na fogueira", disse.