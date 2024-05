Gracyanne diz que estava casada ao viver affair e afirma: 'Não foi traição'

Gracyanne Barbosa admitiu que estava casada com Belo quando se envolveu com Gilson de Oliveira, mas nega que o caso tenha sido uma traição.

O que aconteceu

Barbosa destacou que Gilson não era seu personal, mas um amigo de musculação. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e [o nosso envolvimento] foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado e, como a gente [eu e Belo] estava brigado, acho que ele [Belo] também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás", declarou durante participação no PodCats.

Gracyanne disse que Belo sabia do caso e ela não considera como traição. "As pessoas falam que foi traição, mas pra mim e pra ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada, me arrependo muito, não teria feito [de novo]. Mesmo estando brigados, eu o magoei".