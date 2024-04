Ostentação e religião: quem era MC Dieguin Md, funkeiro que morreu afogado

O MC Dieguin Md morreu afogado após cair na represa Salto Grande, em Americana (SP), na noite de terça-feira (16).

Quem era ele?

O nome do cantor era Diego Kauã Oliveira Santos e ele tinha 20 anos. MC Dieguin era seguido por 121 mil pessoas no Instagram, 275 mil seguidores no Kwai e tinha 236 mil inscritos no YouTube.

Ele compartilhava momentos de curtição e vídeos produzindo músicas. Diego aparecia na companhia de mulheres e ostentando compras, tatuagens, joias e carros.