'Salvou' Chico e quer cantar com Sonza: quem é o 'Aquariano Nato' MC Saci

Com a repercussão de "Aquariano Nato", o artista com 15 anos de carreira subiu um pouco o cachê e passou a ser conhecido nacionalmente. Outras músicas dele, como "A Internet É Tóxica" e "De 10 Mulher 11 É Maluca", também estão entre as mais ouvidas do gênero. "Artistas consagrados do rap, funk, sertanejo já começaram a me seguir e a mandar mensagem".

CEO da Complexo

Saci mudou para BH porque se sentia mais confortável com o BPM 130 — e no Rio era o BPM 150 que estava bombando. "Como é um pique mais gingado e tal, eu achei que aqui de fato seria o lugar ideal para poder trabalhar e dar continuidade no meu trabalho, na minha carreira".

Ele montou uma gravadora, a Complexo dos Hits. Entre os artistas estão o próprio Pretchako, que canta "Aquariano Nato". O DJ LC é outro nome da Complexo.

Para o próximo EP, o músico promete uma pegada diferente, menos "machista". "Vai dar o que falar. Antes, eu fazia muita música que 'parecia' ser um pouco machista. Muita música falando que sou hétero, sou homem. Hoje eu já não uso [esses termos]".