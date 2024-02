Com funk bombando na gringa, DJ alerta: 'Estão conhecendo o funk errado'

Do k-pop do Stray Kidz ao rap de Kanye West, os lançamentos dos últimos meses no mundo da música deixam claro: o funk brasileiro é uma influência para músicos do mundo todo. Mas será que essa influência se traduz em prestígio — e dinheiro — para os brasileiros?

Para o DJ Mu540, um dos maiores produtores do funk hoje, a homenagem só funciona com os devidos créditos. "Me preocupa um pouco que [os gringos] estão conhecendo o funk errado, sabe? Não estão conhecendo pela gente, estão conhecendo de um conceito que eles criaram sobre isso, porque estourou muito lá".

O DJ, que fez uma turnê pela Europa no ano passado, viu essa influência de perto: "Quando fui lá fora,,percebi que estava todo mundo querendo um pedacinho do funk. Todo mundo querendo ser funkeiro um pouquinho. Enxerguei um amor nisso, e enxerguei também uma visão meio oportunista. Não é à toa que fizeram o 'phonk', tá ligado? Nada mais é do que um beat imitando bruxaria, não é nada novo. São gringos agora fazendo funk".