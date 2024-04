Alane e Bia rivais? Veja 7 brothers que já se conheciam antes do BBB 24

"Eu já trabalhei com ela, só que a gente não teve troca. O que ela é comigo aqui, ela foi lá. Ela trabalhou junto comigo, ela ficava com essa cara", disse.

Alane e Marcus Vinicius

Os brothers chegaram a fazer teatro juntos em Belém (PA) e encenaram uma mesma montagem baseada na obra "Tieta do Agreste", de Jorge Amado.

Alane e Beatriz

De acordo com o perfil de Alane no X, antigo Twitter, a bailarina encontrou Beatriz durante o período de seletivas do reality. Durante um castigo do monstro em fevereiro, elas comentaram o assunto.

"A gente não se gostava lá fora", afirmou Beatriz à amiga. "A gente se conheceu em um dia, entendeu?", comentou Alane.