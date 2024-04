Ex-BBB Maycon celebra aumento de 10cm no bumbum

O ex-BBB Maycon Cosmer, o 'Tio da Merenda' do BBB 24 (Globo), realizou, recentemente, algumas intervenções estéticas.

O que aconteceu

O ex-brother passou por lipoaspiração no abdômen e harmonização glútea; ele aproveitou a gordura para aumentar o tamanho do bumbum.

Na última terça-feira (16), Maycon falou sobre as mudanças que fez: "Me arrumando para a final do programa, eu senti dificuldade de subir as calças".