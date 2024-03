Mc Marcinho ganha homenagem de Bob Rum em 'Mensageiro do Amor'; veja prévia

Assista a um trecho exclusivo do clipe de 'Mensageiro do Amor'

MC Marcinho deixou saudade

Bob Rum (@bobrumoficial), o astro do "Rap do Silva", homenageia o funkeiro com a faixa "Mensageiro do Amor"



Dá uma olhada nesse spoiler pic.twitter.com/AgRybtlykK -- Splash UOL (@Splash_UOL) March 19, 2024

A produção conta com a mãe de MC Marcinho, dona Fátima. Toda a composição também foi uma forma de confortar o coração da mãe do MC, que, segundo Bob Rum, era uma das maiores preocupações do cantor. "Ele conversava muito comigo sobre sua principal preocupação, que era sua mãe, especialmente porque os filhos já estavam crescidos. Ele só falava da mãe o tempo todo, sobre como ele se preocupava com ela ficando desamparada e como ela suportaria sua partida".

No clipe, dona Fátima é capturada de forma comovente, sentada em um teatro vazio, enquanto Bob Rum lhe entrega uma rosa. Seu rosto emocionado rouba a cena, transmitindo a profundidade do amor e da saudade que ela carrega por seu filho. Segundo Marcinho, é bem difícil não se emocionar com o vídeo.

Bob Rum entrega rosa a dona Fátima, mãe do MC Marcinho, no clipe "Mensageiro do Amor" Imagem: Matheus/Oeste Filmes/Divulgação

Com a homenagem prestes a estrear no YouTube e nas principais plataformas, Bob afirma que quer perpetuar o legado construído com Marcinho. "A cultura do funk é tão imensa, são tantas engrenagens que não cabe ter um rei, um dono, um chefe. Deus enviou o 'mensageiro do amor' para ser um príncipe e foi um dos maiores representantes que já tivemos".