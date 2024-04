Não é só a Ferrari: MC Ryan tem Porsche, Lamborghini e mais na garagem

O artista registrou mais de 17 milhões de ouvintes mensais só no Spotify em 2023. Em setembro, por exemplo, ele foi o artista brasileiro mais escutado na plataforma.

Ryan é da favela Zaki Narchi, localizada na zona norte de São Paulo. Ele chegou a morar no interior do estado. As suas raízes são sempre lembradas em suas músicas, como em "Favela", canção feita com MC IG, MC Cebezinho, MC Kadu, MC Paiva e MC Neguinho do Kaxeta.