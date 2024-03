Giovanna tem liderança avaliada como 'Alerta' no BBB 24

Na noite de quinta-feira (21) no BBB 24 (Globo), Giovanna foi informada do resultado da avaliação de sua liderança.

O que aconteceu

A nutricionista dormia no Quarto do Líder, quando acordou e foi até a Central do Líder ver o resultado da votação que avaliou sua liderança.