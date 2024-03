Lucas Buda se distrai com dança de Pitel e cena repercute: 'Se mordendo'

Lucas Henrique (Buda) observou Pitel e Giovanna dançando na Festa do Líder do BBB 24 (Globo) e sua reação repercutiu entre os espectadores.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O participante se distraiu com a dança das sisters. Depois de um tempo, virou de lado e abraçou uma almofada.