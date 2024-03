'Morro de medo'; público reage ao espantalho de 'Mulheres de Areia'

Nas redes sociais, os fãs da novela disseram também sentir medo do espantalho. "Eu não julgo o Virgílio porque eu também morro de medo desse espantalho, ô boneco feio da desgraça", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Tortura psicológica que chama", afirmou outro sobre a cena com a figura assustadora.

O espantalho foi comparado a filmes de terror. "Esse espantalho dá mais medo que muito filme de terror", comparou um fã da novela.

A atuação do ator Raul Cortez também foi elogiada. "A sequência da morte do Virgílio é super macabra, mas é um cenão de Raul Cortez", disse uma telespectadora.

No capítulo de sexta (08), Manoela (Eloísa Mafalda) descobre que Tônia (Andréa Beltrão) é a pessoa dentro da fantasia. Ela faz isso para se vingar de Virgílio, que a assediou e foi o responsável pela reabertura da praia poluída, resultando na morte de seu irmão caçula, Reginho (Fabrício Bittar).