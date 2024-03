Após ser perseguido por espantalho, Virgílio morre em 'Mulheres de Areia'

Por causa da perseguição do espantalho, Virgílio tem um ataque do coração e morre. Seu corpo é encontrado na fonte luminosa da praça pela esposa e seu filho Marcos (Guilherme Fontes).

Depois disso, Manoela (Eloísa Mafalda) descobre que Tônia (Andréa Beltrão) é a pessoa dentro da fantasia. Ela faz isso para se vingar de Virgílio, que a assediou e foi o responsável pela reabertura da praia poluída, resultando na morte de seu irmão caçula, Reginho (Fabrício Bittar).

As duas queimam a fantasia do espantalho. Com isso, esse segredo é guardado para sempre apenas entre a filha de Zé Pedro (Carlos Zara) e sua amiga.

Monoela (Eloísa Mafalda) e Tônia (Andréa Beltrão) queimam a fantasia de espantalho em 'Mulheres de Areia' Imagem: Reprodução/Globoplay

A reprise de "Mulheres de Areia", novela de 1993, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, na Globo.