Quem é o espantalho que assombra Virgílio em 'Mulheres de Areia'?

Na novela "Mulheres de Areia" (Globo), Virgílio (Raul Cortez) é assombrado por um espantalho. Mas quem está por trás da fantasia?

Depois de usar um espantalho para difamar o cargo na prefeitura de Breno (Daniel Dantas), o vilão começou a ser assombrado com visões da criatura. No capítulo de sexta (23), Virgílio deixou Clarita (Susana Vieira) assustada com seu estado ao presenciar a figura.