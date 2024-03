O que ainda precisa ser resolvido no capítulo final de 'Mulheres de Areia'?

Alaor (Humberto Martins) e Malu (Viviane Pasmanter) no último capítulo de 'Mulheres de Areia' Imagem: Reprodução/Globo

Tonho da Lua (Marcos Frota) vai embora com o circo: Nas emoções finais da novela, o amigo de Ruth (Gloria Pires) parte para trabalhar no circo. Da Lua vai embora montado no cavalo Atrevido. Alzira (Giovanna Gold) fica muito triste e sofre com a partida de seu amado. No circo, Tonho conhece uma contorcionista que se chama Ruth.

Tonho da Lua (Marcos Frota) se despede da cidade em 'Mulheres de Areia' Imagem: Reprodução/Globo

O livro de Alemão (Jonas Bloch) é publicado: No último capítulo, o dono do bar avisa aos pescadores que escreveu um livro contando a história e a vida dos moradores de Pontal. Em uma das cenas finais da novela, Alemão recebe os amigos no lançamento de sua obra.

Alemão (Jonas Bloc) em 'Mulheres de Areia' Imagem: Reprodução/Globo

O final feliz de Ruth e Marcos (Guilherme Fontes): Depois de sofrerem nas mãos de Raquel (Gloria Pires), o casal de protagonistas fica junto no final. Na última cena de "Mulheres de Areia", Ruth e Marcos passeiam de barco em um momento romântico.