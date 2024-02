Virgílio acusa Breno de ser o Espantalho em 'Mulheres de Areia'

Depois disso, Virgílio vai até a casa de Breno acusá-lo. "Eu já sei de tudo! Portanto, vamos lá, vamos lá! Tira logo essa máscara rapaz! Eu estou falando do espantalho, sei que é você que está por trás dessa brincadeira. Eu não admito, não admito zombaria comigo", diz.

O pai de Malu (Viviane Pasmanter) sai procurando a fantasia do Espantalho pela residência do antigo prefeito. "Eu não achei, não achei! Mas não pense que eu desisti, não pense. Quando eu encontrar Breno, você vai pagar muito caro! Está me ouvindo? Você vai pagar muito caro por isso!", afirma

Nos capítulos finais de "Mulheres de Areia" descobriremos que Tônia (Andréa Beltrão) é a pessoa por trás do Espantalho. A moça faz isso para se vingar de Virgílio, que a assediou e foi o responsável pela reabertura da praia poluída, resultando na morte de seu irmão caçula, Reginho (Fabrício Bittar).

A reprise de "Mulheres de Areia", novela de 1993, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, na Globo.